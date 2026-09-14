Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Essential East Coast Blues (5060143491696) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Barbecue Bob– Barbecue Blues, Buddy Moss– Midnight Rambler, Peg Leg Howell– New Prison Blues, Curley Weaver– Decatur Street 81, Reverend Gary Davis*– Lord, Stand By Me, Blind Boy Fuller– Good Feeling Blues, Luke Jordan– Cocaine Blues, Sonny Terry– Worried Man Blues, Josh White– Dupree, William Moore (2)– One Way Gal, Blind Boy Fuller– Worn Out Engine Blues, Peg Leg Howell– Fairy Blues, Blind Willie McTell– Writin' Paper Blues, Brownie McGhee– Back Home Blues, Barbecue Bob– We Sure Got Hard Times, Sonny Terry– Runaway Woman, Pink Anderson– Thousand Woman Blues, Floyd Council*– Runaway Man Blues, Buddy Moss– Dough Rolling Papa, Curley Weaver– Oh Lawdy Mama, Sonny Terry And Blind Boy Fuller– I Want Some Of Your Pie, Peg Leg Howell– Rolling Mill Blues, Reverend Gary Davis*– You Can Go Home, Bumble Bee Slim– B & O Blues, Carl Martin– Old Time Blues, Brownie McGhee– It Must Be Love, Curley Weaver– No More Blues, Barbecue Bob– Goin' Up Country
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