Булат Окуджава - Чудесный Вальс (White Vinyl) (4640001405303) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Булат Окуджава - Чудесный Вальс (White Vinyl) (4640001405303) виниловая пластинка
На пластинке представлена запись, пожалуй, одного из лучших концертов легендарного Булата Окуджавы. Концерт состоялся 30 марта 1969 года в Ленинградском центральном доме литераторов. Эта наиболее полная запись концерта включает в себя не только песни, но и комментарии Булата Шалвовича, что, несомненно, будет интересно слушателю. Запись велась непосредственно с концертного микшерного пульта, что в совокупности с тщательной реставрацией звука позволяет открыть слушателю все нюансы исполнения и почувствовать «дыхание зала». В таком виде запись публикуется впервые. В трек-лист концерта вошли наиболее знаковые песни Окуджавы. Надеемся, что это издание будет интересно как почитателям творчества Булата Окуджавы со стажем, так и слушателям, впервые соприкоснувшимся с творчеством великого Поэта. Издание выполнено в формате «тяжелого винила».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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