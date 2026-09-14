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Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) виниловая пластинка

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Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) - фото 1
Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Чудесный Вальс
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) - фото 1
  • Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735071
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Чудесный Вальс
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Неистов и упрям..., Песенка о Ваньке Морозове, Песня о последнем троллейбусе, Песенка о московском муравье, Песенка об Арбате, Песенка о солдатских сапогах, Песенка о бумажном солдатике, Песенка о дураках, Песенка о старом, больном, усталом короле, Чудесный вальс, Песенка про чёрного кота, Песенка весёлого солдата, Песенка о пехоте, А всё-таки жаль…, Песенка о ночной Москве, Песенка о московском метро, Молитва, Песенка о Моцарте
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) виниловая пластинка

На пластинке представлена запись, пожалуй, одного из лучших концертов легендарного Булата Окуджавы. Концерт состоялся 30 марта 1969 года в Ленинградском центральном доме литераторов. Эта наиболее полная запись концерта включает в себя не только песни, но и комментарии Булата Шалвовича, что, несомненно, будет интересно слушателю. Запись велась непосредственно с концертного микшерного пульта, что в совокупности с тщательной реставрацией звука позволяет открыть слушателю все нюансы исполнения и почувствовать «дыхание зала». В таком виде запись публикуется впервые. В трек-лист концерта вошли наиболее знаковые песни Окуджавы. Надеемся, что это издание будет интересно как почитателям творчества Булата Окуджавы со стажем, так и слушателям, впервые соприкоснувшимся с творчеством великого Поэта. Издание выполнено в формате «тяжелого винила».

Отзывы о товаре Булат Окуджава - Чудесный Вальс (4640001404870) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Чудесный Вальс
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Неистов и упрям..., Песенка о Ваньке Морозове, Песня о последнем троллейбусе, Песенка о московском муравье, Песенка об Арбате, Песенка о солдатских сапогах, Песенка о бумажном солдатике, Песенка о дураках, Песенка о старом, больном, усталом короле, Чудесный вальс, Песенка про чёрного кота, Песенка весёлого солдата, Песенка о пехоте, А всё-таки жаль…, Песенка о ночной Москве, Песенка о московском метро, Молитва, Песенка о Моцарте
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
На пластинке представлена запись, пожалуй, одного из лучших концертов легендарного Булата Окуджавы. Концерт состоялся 30 марта 1969 года в Ленинградском центральном доме литераторов. Эта наиболее полная запись концерта включает в себя не только песни, но и комментарии Булата Шалвовича, что, несомненно, будет интересно слушателю. Запись велась непосредственно с концертного микшерного пульта, что в совокупности с тщательной реставрацией звука позволяет открыть слушателю все нюансы исполнения и почувствовать «дыхание зала». В таком виде запись публикуется впервые. В трек-лист концерта вошли наиболее знаковые песни Окуджавы. Надеемся, что это издание будет интересно как почитателям творчества Булата Окуджавы со стажем, так и слушателям, впервые соприкоснувшимся с творчеством великого Поэта. Издание выполнено в формате «тяжелого винила».
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Отзывы


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