Баста - Баста Ii (4620032919949) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735063
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032919949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мне нужен бит, МакSим), КРП), Чайный пьяница, Скит (Бэйби бой), Бэйби бой, Чувства, Скит (Внутренний боец), Внутренний боец, Верочка, Дай мне, Гуф), Аля), Мне нужен бит (Clap rRemix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Баста - Баста Ii (4620032919949) виниловая пластинка
«Баста 2» — второй студийный сольный альбом российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), изданный в 2007 году. Альбом укрепил позиции артиста на отечественной хип?хоп?сцене и продемонстрировал его авторский стиль — сочетание лиричных текстов, глубоких размышлений и ритмичной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032919949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мне нужен бит, МакSим), КРП), Чайный пьяница, Скит (Бэйби бой), Бэйби бой, Чувства, Скит (Внутренний боец), Внутренний боец, Верочка, Дай мне, Гуф), Аля), Мне нужен бит (Clap rRemix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Баста 2» — второй студийный сольный альбом российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), изданный в 2007 году. Альбом укрепил позиции артиста на отечественной хип?хоп?сцене и продемонстрировал его авторский стиль — сочетание лиричных текстов, глубоких размышлений и ритмичной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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