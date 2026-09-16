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Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка

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Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 1
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 4
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 5
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 6
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 7
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow, London 1972
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 6
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 7
  • Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497819140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow, London 1972
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro > Overture, Ive Seen All Good People, The Clap, And You And I, Close To The Edge, Rick Wakeman Solo, Roundabout, Yours Is No Disgrace
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка

Концертный альбом, записанный американским музыкантом Райем Кудером во время его выступления в Лондоне. Альбом был выпущен на трех пластинках и представляет собой запись одного из его знаковых концертов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497819140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow, London 1972
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro > Overture, Ive Seen All Good People, The Clap, And You And I, Close To The Edge, Rick Wakeman Solo, Roundabout, Yours Is No Disgrace
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом, записанный американским музыкантом Райем Кудером во время его выступления в Лондоне. Альбом был выпущен на трех пластинках и представляет собой запись одного из его знаковых концертов.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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