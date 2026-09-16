Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow, London 1972
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 707918
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Загружаем...
6 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497819140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow, London 1972
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro > Overture, Ive Seen All Good People, The Clap, And You And I, Close To The Edge, Rick Wakeman Solo, Roundabout, Yours Is No Disgrace
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка
Концертный альбом, записанный американским музыкантом Райем Кудером во время его выступления в Лондоне. Альбом был выпущен на трех пластинках и представляет собой запись одного из его знаковых концертов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497819140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow, London 1972
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro > Overture, Ive Seen All Good People, The Clap, And You And I, Close To The Edge, Rick Wakeman Solo, Roundabout, Yours Is No Disgrace
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Концертный альбом, записанный американским музыкантом Райем Кудером во время его выступления в Лондоне. Альбом был выпущен на трех пластинках и представляет собой запись одного из его знаковых концертов.
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Yes - Live At The Rainbow, London 1972 (0603497819140) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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