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Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка

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Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 3
Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 4
Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 5
Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 3
  • Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 4
  • Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 5
  • Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624836087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog



Теги товара: Панк-рок, Цветной винил

Отзывы о товаре Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624836087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog


Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624836087) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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