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Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) виниловая пластинка

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Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 1
Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 2
Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 3
Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 4
Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 5
Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 6
Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fates Warning
Альбом (сингл)
Awaken The Guardian
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 1
  • Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 2
  • Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 3
  • Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 4
  • Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 5
  • Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 6
  • Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841404654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fates Warning
Альбом (сингл)
Awaken The Guardian
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Sorceress, Valley Of The Dolls, Fata Morgana, Guardian, Prelude To Ruin, Giant's Lore (Heart Of Winter), Time Long Past, Exodus
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Fates Warning, выпущенный в 1986 году на лейбле Metal Blade Records. Этот альбом стал первым для группы и их лейбла, вошедшим в американский Billboard 200, достигнув 191-й строчки и оставаясь в чарте в течение четырех недель. Это также первый альбом Fates Warning с гитаристом Фрэнком Арести и последний с оригинальным вокалистом Джоном Арчем, которого заменил Рэй Алдер на их последующем альбоме 1988 года No Exit.

Отзывы о товаре Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841404654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fates Warning
Альбом (сингл)
Awaken The Guardian
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Sorceress, Valley Of The Dolls, Fata Morgana, Guardian, Prelude To Ruin, Giant's Lore (Heart Of Winter), Time Long Past, Exodus
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Fates Warning, выпущенный в 1986 году на лейбле Metal Blade Records. Этот альбом стал первым для группы и их лейбла, вошедшим в американский Billboard 200, достигнув 191-й строчки и оставаясь в чарте в течение четырех недель. Это также первый альбом Fates Warning с гитаристом Фрэнком Арести и последний с оригинальным вокалистом Джоном Арчем, которого заменил Рэй Алдер на их последующем альбоме 1988 года No Exit.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fates Warning - Awaken The Guardian (coloured) (0039841404654) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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