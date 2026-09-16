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Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) виниловая пластинка

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Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 1
Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 2
Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 3
Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Year Of The Snitch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 1
  • Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 2
  • Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 3
  • Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Third Worlds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Worlds
Barcode
[0602567785408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Year Of The Snitch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Death Grips Is Online, Flies, Black Paint, Linda's In Custody, The Horn Section, Hahaha, Shitshow, Streaky, Dilemma, Little Richard, The Fear, Outro, Disappointed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Death Grips Is Online, Flies, Black Paint, Linda's In Custody, The Horn Section, Hahaha, Shitshow, Streaky, Dilemma, Little Richard, The Fear, Outro, Disappointed

Отзывы о товаре Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Third Worlds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Worlds
Barcode
[0602567785408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Year Of The Snitch
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Death Grips Is Online, Flies, Black Paint, Linda's In Custody, The Horn Section, Hahaha, Shitshow, Streaky, Dilemma, Little Richard, The Fear, Outro, Disappointed
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Death Grips Is Online, Flies, Black Paint, Linda's In Custody, The Horn Section, Hahaha, Shitshow, Streaky, Dilemma, Little Richard, The Fear, Outro, Disappointed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death Grips - Year Of The Snitch (0602567785408) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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