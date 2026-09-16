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Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) виниловая пластинка

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Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Robot Face
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) - фото 1
  • Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974931664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Robot Face
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lone Digger, Comics, Mighty feat. JFTH, Aftermath, Wonderland, Tattoos, Midnight, Russian, Wonda, Human Leather Shoes For Crocodile Dand, Lay Down, Lone Digger (Also Ali's Lone Chiller Remix), Midnight (Hygo Remix), Wonderland (Vendredi Remix), Aftermath (Paul-Marie Barbier Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) виниловая пластинка

<|°_°|>, также известен под названием Robot Face — третий студийный альбом французской электро-свинг-группы Caravan Palace, выпущенный в 2015 году. В честь 10-летия альбом выходит на эксклюзивном двойном LP с четырьмя ранее не издававшимися ремиксами. Издание включает в себя культовые синглы «Lone Digger», «Aftermath», «Wonderland» и «Comics», которые определили звучание Caravan Palace во всем мире. Десятилетие со дня выхода пластинки Robot от Caravan Palace, которая переосмыслила электро-свинг. Сочетая футуристический свинг, электро, фанк и пульсирующие струнные риффы, этот выдающийся парижский коллектив создаёт звуковой ландшафт, одновременно ностальгический и футуристический. Robot остается важной вехой в современной электронной музыке и даже спустя десять лет демонстрирует, насколько новаторским и вневременным остается звучание этой группы. Юбилейное издание — это лучший способ по-новому взглянуть на альбом: мощный, танцевальный и наполненный вниманием к музыкальным деталям.

Отзывы о товаре Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974931664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Robot Face
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lone Digger, Comics, Mighty feat. JFTH, Aftermath, Wonderland, Tattoos, Midnight, Russian, Wonda, Human Leather Shoes For Crocodile Dand, Lay Down, Lone Digger (Also Ali's Lone Chiller Remix), Midnight (Hygo Remix), Wonderland (Vendredi Remix), Aftermath (Paul-Marie Barbier Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
<|°_°|>, также известен под названием Robot Face — третий студийный альбом французской электро-свинг-группы Caravan Palace, выпущенный в 2015 году. В честь 10-летия альбом выходит на эксклюзивном двойном LP с четырьмя ранее не издававшимися ремиксами. Издание включает в себя культовые синглы «Lone Digger», «Aftermath», «Wonderland» и «Comics», которые определили звучание Caravan Palace во всем мире. Десятилетие со дня выхода пластинки Robot от Caravan Palace, которая переосмыслила электро-свинг. Сочетая футуристический свинг, электро, фанк и пульсирующие струнные риффы, этот выдающийся парижский коллектив создаёт звуковой ландшафт, одновременно ностальгический и футуристический. Robot остается важной вехой в современной электронной музыке и даже спустя десять лет демонстрирует, насколько новаторским и вневременным остается звучание этой группы. Юбилейное издание — это лучший способ по-новому взглянуть на альбом: мощный, танцевальный и наполненный вниманием к музыкальным деталям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan Palace - Robot Face (3596974931664) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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