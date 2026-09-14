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Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Radiohead In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) - фото 1
  • Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734982
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973646361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Radiohead In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jamie Cullum, Geoff Gascoyne, Sebastiaan De Krom - High and Dry, Magnetic Ear - Everything In Its Right Place, Richard Cheese - Creep, Ian Toms Trio - Fake Plastic Trees, Dan White Sextet - Little By Little, Yaron Herman Trio - No Surprises, Michael Udelson Trio - Paranoid Android, Terni Jazz Orchestra - Knives Out, Noordpool Orchestra - Suite: Everything In Its Right Place - Pyramid Song, Marco Sanguinetti - Motion Picture Soundtrack
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) виниловая пластинка

Сборник джазовых трибьютов на избранные хиты английской группы Radiohead, исполненных лучшими музыкантами жанра: Jamie Cullum, Geoff Gascoyne and Sebastian de Krom, Magnetic Ear, Richard Cheese, Terni Jazz Orchestra, Noordpool Orchestra и многие другие. Британская рок-группа Radiohead была основана в 1985 году, а на сегодняшний момент это одна из самых известных рок-команд в мире. В активе музыкантов 8 студийных и 1 концертный альбом, а также 2 компиляции - общий тираж пластинок превысил 30 миллионов копий. Практически каждый альбом получал платиновые и золотые статусы по всему миру. Три пластинки группы получили Грэмми в номинации "лучший альтернативный альбом", также в активе имеется несколько наград NME Awards, MTV Video Music Awards и Q Awards.

Отзывы о товаре Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973646361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Radiohead In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jamie Cullum, Geoff Gascoyne, Sebastiaan De Krom - High and Dry, Magnetic Ear - Everything In Its Right Place, Richard Cheese - Creep, Ian Toms Trio - Fake Plastic Trees, Dan White Sextet - Little By Little, Yaron Herman Trio - No Surprises, Michael Udelson Trio - Paranoid Android, Terni Jazz Orchestra - Knives Out, Noordpool Orchestra - Suite: Everything In Its Right Place - Pyramid Song, Marco Sanguinetti - Motion Picture Soundtrack
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник джазовых трибьютов на избранные хиты английской группы Radiohead, исполненных лучшими музыкантами жанра: Jamie Cullum, Geoff Gascoyne and Sebastian de Krom, Magnetic Ear, Richard Cheese, Terni Jazz Orchestra, Noordpool Orchestra и многие другие. Британская рок-группа Radiohead была основана в 1985 году, а на сегодняшний момент это одна из самых известных рок-команд в мире. В активе музыкантов 8 студийных и 1 концертный альбом, а также 2 компиляции - общий тираж пластинок превысил 30 миллионов копий. Практически каждый альбом получал платиновые и золотые статусы по всему миру. Три пластинки группы получили Грэмми в номинации "лучший альтернативный альбом", также в активе имеется несколько наград NME Awards, MTV Video Music Awards и Q Awards.
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