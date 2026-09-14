Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Radiohead In Jazz (3596973646361) виниловая пластинка
Сборник джазовых трибьютов на избранные хиты английской группы Radiohead, исполненных лучшими музыкантами жанра: Jamie Cullum, Geoff Gascoyne and Sebastian de Krom, Magnetic Ear, Richard Cheese, Terni Jazz Orchestra, Noordpool Orchestra и многие другие. Британская рок-группа Radiohead была основана в 1985 году, а на сегодняшний момент это одна из самых известных рок-команд в мире. В активе музыкантов 8 студийных и 1 концертный альбом, а также 2 компиляции - общий тираж пластинок превысил 30 миллионов копий. Практически каждый альбом получал платиновые и золотые статусы по всему миру. Три пластинки группы получили Грэмми в номинации "лучший альтернативный альбом", также в активе имеется несколько наград NME Awards, MTV Video Music Awards и Q Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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