Various Artists - Bjork In Jazz (3596974207868) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bjork In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734976
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974207868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bjork In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Camila Meza: Isobel, Gretchen Parlato: Come to me, Vincent Peirani & Michael Wollny: Hunter, Indra Rios Moore: Like someone in love, The October Trio: You've been flirting again, Julia Karosi: Human behaviour, Viktoria Tolstoy: New world, Eric Legnini: Joga, Betty Hutton: It's oh so quiet, Yaron Herman Trio: Army of me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Bjork In Jazz (3596974207868) виниловая пластинка
Альбом Bj?rk In Jazz (A Jazz Tribute To Bj?rk) — это часть серии «In Jazz» от французского лейбла Wagram Music. На пластинке собраны современные джазовые интерпретации самых известных песен уникальной артистки Бьорк
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974207868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bjork In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Camila Meza: Isobel, Gretchen Parlato: Come to me, Vincent Peirani & Michael Wollny: Hunter, Indra Rios Moore: Like someone in love, The October Trio: You've been flirting again, Julia Karosi: Human behaviour, Viktoria Tolstoy: New world, Eric Legnini: Joga, Betty Hutton: It's oh so quiet, Yaron Herman Trio: Army of me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Альбом Bj?rk In Jazz (A Jazz Tribute To Bj?rk) — это часть серии «In Jazz» от французского лейбла Wagram Music. На пластинке собраны современные джазовые интерпретации самых известных песен уникальной артистки Бьорк
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Bjork In Jazz (3596974207868) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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