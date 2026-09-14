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Sophie Zelmani - I'm The Rain (coloured) (8719262032224) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sophie Zelmani - I'm The Rain (coloured) (8719262032224) виниловая пластинка

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Sophie Zelmani - I&#039;m The Rain (coloured) (8719262032224) - фото 1
Sophie Zelmani - I&#039;m The Rain (coloured) (8719262032224) - фото 2
Sophie Zelmani - I&#039;m The Rain (coloured) (8719262032224) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
I'm The Rain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie Zelmani - I&#039;m The Rain (coloured) (8719262032224) - фото 1
  • Sophie Zelmani - I&#039;m The Rain (coloured) (8719262032224) - фото 2
  • Sophie Zelmani - I&#039;m The Rain (coloured) (8719262032224) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734949
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
I'm The Rain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If I Could, The Years, You Can Always Long For May, Ready, Interior Design, Not With You, I’m The Rain, Our Man, It Knows, To Be Forgiven, Song Of The Night
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie Zelmani - I'm The Rain (coloured) (8719262032224) виниловая пластинка

Софи Зельмани – I'm The Rain – Нежный голос передает эмоции спокойными акустическими мелодиями. Песни пленяют своей тишиной и проникновенностью. Артистка создает интимную, ностальгическую атмосферу. Этот винил – настоящий праздник души.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Sophie Zelmani - I'm The Rain (coloured) (8719262032224) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
I'm The Rain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If I Could, The Years, You Can Always Long For May, Ready, Interior Design, Not With You, I’m The Rain, Our Man, It Knows, To Be Forgiven, Song Of The Night
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Софи Зельмани – I'm The Rain – Нежный голос передает эмоции спокойными акустическими мелодиями. Песни пленяют своей тишиной и проникновенностью. Артистка создает интимную, ностальгическую атмосферу. Этот винил – настоящий праздник души.


Теги товара: Поп-музыка
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