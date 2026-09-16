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Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) виниловая пластинка

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Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) - фото 2
Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Desaturating Seven
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) - фото 1
  • Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) - фото 2
  • Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882621612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Desaturating Seven
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Valley, The Seven, The Trek, The Scheme, The Dream, The Storm, The Ends?
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Valley, The Seven, The Trek, The Scheme, The Dream, The Storm, The Ends?

Отзывы о товаре Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882621612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Desaturating Seven
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Valley, The Seven, The Trek, The Scheme, The Dream, The Storm, The Ends?
Развернуть
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Valley, The Seven, The Trek, The Scheme, The Dream, The Storm, The Ends?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primus - Desaturating Seven (coloured) (0880882621612) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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