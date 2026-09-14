Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peggy Gou
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734936
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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548104370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peggy Gou
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
House
Трек-лист
Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548104370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peggy Gou
Альбом (сингл)
Dj-Kicks
Жанр
House
Трек-лист
Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peggy Gou - Hungboo (DJ-Kicks), The System - Vampirella, Pegasus - Perseguido Por El Rayo, I:Cube - Cassette Jam 1993, Sly And Lovechild - The World According To Sly & Lovechild (Andrew Weatherall Soul Of Europe Mix), Deniro - Epirus, Psyche - Crackdown, Hiver - Pert, Aphex Twin - Vordhosbn
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Peggy Gou - DJ-Kicks (coloured) (4062548104370) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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