Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50"
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG Q-NED 50QNED70A6A.ARUG 50"
Телевизор LG – это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна. Эта модель с диагональю 50 дюймов (127 см) предлагает потрясающее качество изображения благодаря разрешению 3840x2160, поддерживая стандарты HDTV 2160p (4К UHD). Технология экрана QNED обеспечивает яркие и насыщенные цвета, делая просмотр вашего любимого контента настоящим удовольствием. Телевизор оснащен операционной системой webOS и поддерживает Smart TV, что предоставляет доступ к разнообразным онлайн-сервисам и приложениям. Его частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение при просмотре динамичных сцен. LG предусмотрел три HDMI-порта для удобного подключения сразу нескольких устройств, а также встроенные цифровые тюнеры DVB-T2, что позволяет наслаждаться эфирным телевидением без необходимости в дополнительных устройствах. Встроенная аудиосистема предлагает суммарную выходную мощность 20 Вт, обеспечивая чистое и насыщенное звучание. Телевизор выполнен в стильном черном цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. С весом 9,8 кг без подставки и 9,9 кг с подставкой, этот телевизор легко устанавливается и перемещается по необходимости. Выбирая LG, вы получаете качество, проверенное временем, и современные технологии в одном устройстве.
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