Телевизор Hisense Q-LED 50E7Q 50"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734755
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, подставка, кабель питания, ПДУ, батарейки (опция), документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.8х0.13
Вес, кг.
12.7
Описание товара Телевизор Hisense Q-LED 50E7Q 50"
Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 50E7Q. Благодаря технологии Q-LED вы получите насыщенную картинку с реалистичными цветами. Диагональ экрана в 50 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране, а высокое качество изображения сделает просмотр фильмов, сериалов и спортивных трансляций максимально комфортным.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, подставка, кабель питания, ПДУ, батарейки (опция), документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 50E7Q. Благодаря технологии Q-LED вы получите насыщенную картинку с реалистичными цветами. Диагональ экрана в 50 дюймов позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране, а высокое качество изображения сделает просмотр фильмов, сериалов и спортивных трансляций максимально комфортным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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