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Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный

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Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 1
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 2
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 3
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 4
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 5
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 6
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 7
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 8
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 9
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 10
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 11
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 12
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 13
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 14
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 15
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 16
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 17
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 18
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 19
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 20
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 21
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 22
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 23
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 24
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 25
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 26
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 27
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 28
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 4
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 5
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 9
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 10
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 11
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 12
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 13
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 14
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 15
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 16
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 17
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 18
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 19
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 20
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 21
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 22
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 23
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 24
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 25
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 26
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 27
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 28
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 150 руб. 
Начислим 563 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный
35 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 1 x USB, композитный (AV), компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.77х0.32
Вес, кг.
13.2

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный

Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 с диагональю 55" подходит для просмотра фильмов, игр и работы с приложениями. Модель работает на базе Android TV и поддерживает функции Смарт ТВ, давая возможность использовать разнообразные приложения и сервисы. Этот телевизор сочетает высокое качество изображения и расширенные возможности подключения.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 1 x USB, композитный (AV), компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 с диагональю 55" подходит для просмотра фильмов, игр и работы с приложениями. Модель работает на базе Android TV и поддерживает функции Смарт ТВ, давая возможность использовать разнообразные приложения и сервисы. Этот телевизор сочетает высокое качество изображения и расширенные возможности подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 35150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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