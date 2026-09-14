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Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green

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Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 1
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 2
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 3
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 4
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 5
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 6
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 7
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 8
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 9
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 10
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 11
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Poco X8 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
2756x1268
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 1
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 2
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 3
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 4
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 5
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 6
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 7
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 8
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 9
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 10
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 11
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
30 110 руб.  46 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734729
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Характеристики

Бренд
POCO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Poco X8 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
2756x1268
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
400

Описание товара Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green

Смартфон POCO создан для настоящих энтузиастов технологий и активного образа жизни. Мощный восьмиядерный процессор с частотой 3400 МГц и внушительные 12 Гб оперативной памяти обеспечивают невероятную скорость работы, что особенно оценят геймеры и любители многозадачности. Простор для хранения без компромиссов — 512 Гб встроенной памяти хватит для всего: фото, приложений, музыки и фильмов. Большой 6,59-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц дарит невероятную плавность в играх и при просмотре видео. Аккумулятор емкостью 6500 мА·ч и современная технология Si-C гарантируют долгую автономную работу даже при интенсивном использовании. Смартфон защищён по стандартам IP68/IP69K — не боится воды и пыли, всегда готов к приключениям. Поддержка двух nano-SIM-карт делает его удобным для деловых людей и путешественников. Точный сканер отпечатка пальца обеспечивает надёжную защиту данных, а расширенная система навигации (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS) не даст заблудиться даже вдали от дома. Зелёный цвет корпуса добавляет свежести и стильного акцента. POCO на Android — универсальный инструмент для самых амбициозных задач!

Отзывы о товаре Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green




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Характеристики
Бренд
POCO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Poco X8 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
2756x1268
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон POCO создан для настоящих энтузиастов технологий и активного образа жизни. Мощный восьмиядерный процессор с частотой 3400 МГц и внушительные 12 Гб оперативной памяти обеспечивают невероятную скорость работы, что особенно оценят геймеры и любители многозадачности. Простор для хранения без компромиссов — 512 Гб встроенной памяти хватит для всего: фото, приложений, музыки и фильмов. Большой 6,59-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц дарит невероятную плавность в играх и при просмотре видео. Аккумулятор емкостью 6500 мА·ч и современная технология Si-C гарантируют долгую автономную работу даже при интенсивном использовании. Смартфон защищён по стандартам IP68/IP69K — не боится воды и пыли, всегда готов к приключениям. Поддержка двух nano-SIM-карт делает его удобным для деловых людей и путешественников. Точный сканер отпечатка пальца обеспечивает надёжную защиту данных, а расширенная система навигации (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS) не даст заблудиться даже вдали от дома. Зелёный цвет корпуса добавляет свежести и стильного акцента. POCO на Android — универсальный инструмент для самых амбициозных задач!
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Отзывы


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