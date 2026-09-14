Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Green
Смартфон POCO создан для настоящих энтузиастов технологий и активного образа жизни. Мощный восьмиядерный процессор с частотой 3400 МГц и внушительные 12 Гб оперативной памяти обеспечивают невероятную скорость работы, что особенно оценят геймеры и любители многозадачности. Простор для хранения без компромиссов — 512 Гб встроенной памяти хватит для всего: фото, приложений, музыки и фильмов. Большой 6,59-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц дарит невероятную плавность в играх и при просмотре видео. Аккумулятор емкостью 6500 мА·ч и современная технология Si-C гарантируют долгую автономную работу даже при интенсивном использовании. Смартфон защищён по стандартам IP68/IP69K — не боится воды и пыли, всегда готов к приключениям. Поддержка двух nano-SIM-карт делает его удобным для деловых людей и путешественников. Точный сканер отпечатка пальца обеспечивает надёжную защиту данных, а расширенная система навигации (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS) не даст заблудиться даже вдали от дома. Зелёный цвет корпуса добавляет свежести и стильного акцента. POCO на Android — универсальный инструмент для самых амбициозных задач!
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Теги товара: Зеленый, 512 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Две SIM-карты
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Теги товара: Зеленый, 512 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Две SIM-карты
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