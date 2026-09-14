Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X6c 6/256Gb (5109BWDY) White
**Смартфон HONOR X6c 6+256Gb белый (5109BWDY)** Откройте для себя новые возможности с HONOR X6c — идеальным сочетанием стиля, мощности и безопасности. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Helio G81 Ultra — обеспечивает высокую производительность для плавного использования. * **Оперативная память:** 6 ГБ — позволяет быстро переключаться между приложениями и многозадачностью. * **Встроенная память:** 256 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. * **Поддержка карт памяти:** да (вместо одной SIM) — расширяйте память устройства по своему усмотрению. * **Операционная система:** Android 15 — наслаждайтесь последними обновлениями и функциями. * **Дисплей:** TFT LCD с разрешением 1604x720 и диагональю 6.61 дюйма — чёткое и яркое изображение. * **Частота обновления:** 120 Гц — плавный скроллинг и динамичные сцены. * **Аккумулятор:** 5300 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой зарядки:** да — удобно и быстро заряжайте свой смартфон. * **Связь:** две SIM-карты, Bluetooth 5.1, NFC — всегда на связи и с доступом к бесконтактным платежам. * **Камера:** две тыловые камеры — для ярких и качественных снимков. * **Защита:** класс IP64 — защита от пыли и брызг воды. * **Сканер отпечатков пальцев:** да — надёжная защита ваших данных. * **Проводной интерфейс:** USB Type-C — универсальный и удобный. HONOR X6c — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Белый корпус из пластика и монолитный дизайн придают устройству элегантный вид. Не упустите возможность приобрести HONOR X6c и наслаждаться его функциональностью и стильным дизайном!
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