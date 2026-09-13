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Смартфон BQ 6861L Core Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон BQ 6861L Core Grey

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Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 1
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 2
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 3
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 4
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 5
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 6
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 7
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 8
Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Helio G99
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 1
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 2
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 3
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 4
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 5
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 6
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 7
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 8
  • Смартфон BQ 6861L Core Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723392
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Смартфон
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон BQ 6861L Core Grey

Смартфон BQ – это сочетание современных технологий и функционального дизайна. Этот аппарат оснащен большим 6,78-дюймовым экраном, который обеспечивает яркие и четкие изображения, идеальные для просмотра мультимедиа и мобильных игр. Работая на надежном процессоре MediaTek Helio G99 с 8 ядрами, смартфон обеспечивает высокую производительность и плавную работу приложений. Смартфон обладает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео без необходимости частой очистки устройства. Он работает под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю современные возможности и доступ к множеству приложений и игр. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволяет смартфону долго работать без необходимости частой подзарядки, что особенно полезно для активных пользователей. Поддержка Bluetooth версии 5.2 и наличие NFC делают устройство универсальным для соединения с другими гаджетами и проведения бесконтактных платежей. Смартфон поддерживает 4G LTE, обеспечивая высокоскоростной интернет доступ в любом месте, где есть покрытие сети. Класс защиты IP52 гарантирует устойчивость к пыли и небольшим брызгам воды, что делает смартфон надежным спутником в повседневной жизни. Корпус выполнен из пластика, что обеспечивает легкость - всего 0,211 кг, а также достаточную прочность. Смартфон имеет слоты для двух SIM-карт, что удобно для пользователей, предпочитающих разделение личных и рабочих контактов. Смартфон BQ сочетает в себе технологии и стиль, предлагая пользователям мощность и удобство в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон BQ 6861L Core Grey




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Смартфон
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон BQ – это сочетание современных технологий и функционального дизайна. Этот аппарат оснащен большим 6,78-дюймовым экраном, который обеспечивает яркие и четкие изображения, идеальные для просмотра мультимедиа и мобильных игр. Работая на надежном процессоре MediaTek Helio G99 с 8 ядрами, смартфон обеспечивает высокую производительность и плавную работу приложений. Смартфон обладает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео без необходимости частой очистки устройства. Он работает под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю современные возможности и доступ к множеству приложений и игр. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволяет смартфону долго работать без необходимости частой подзарядки, что особенно полезно для активных пользователей. Поддержка Bluetooth версии 5.2 и наличие NFC делают устройство универсальным для соединения с другими гаджетами и проведения бесконтактных платежей. Смартфон поддерживает 4G LTE, обеспечивая высокоскоростной интернет доступ в любом месте, где есть покрытие сети. Класс защиты IP52 гарантирует устойчивость к пыли и небольшим брызгам воды, что делает смартфон надежным спутником в повседневной жизни. Корпус выполнен из пластика, что обеспечивает легкость - всего 0,211 кг, а также достаточную прочность. Смартфон имеет слоты для двух SIM-карт, что удобно для пользователей, предпочитающих разделение личных и рабочих контактов. Смартфон BQ сочетает в себе технологии и стиль, предлагая пользователям мощность и удобство в одном устройстве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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