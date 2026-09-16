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Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка

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Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 1
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 2
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 3
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 4
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 5
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 6
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 7
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Afrique Victime
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 1
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 2
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 3
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 4
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 5
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 6
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 7
  • Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401161411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Afrique Victime
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Chismiten, Taliat, Ya Habibti, Tala Tannam, Untitled, Asdikte Akal, Layla, Afrique Victime, Bismilahi Atagah
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chismiten, Taliat, Ya Habibti, Tala Tannam, Untitled, Asdikte Akal, Layla, Afrique Victime, Bismilahi Atagah

Отзывы о товаре Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401161411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Afrique Victime
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Chismiten, Taliat, Ya Habibti, Tala Tannam, Untitled, Asdikte Akal, Layla, Afrique Victime, Bismilahi Atagah
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chismiten, Taliat, Ya Habibti, Tala Tannam, Untitled, Asdikte Akal, Layla, Afrique Victime, Bismilahi Atagah
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mdou Moctar - Afrique Victime (0191401161411) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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