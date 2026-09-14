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She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка

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She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка - фото 1
She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Belirdi Gece
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка - фото 1
  • She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734564
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Характеристики

Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[8016670152354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Belirdi Gece
Жанр
панк
Трек-лист
Sanri, Rit?el, Monoton, Kasvetli Kutlama, Insanlar, Belirdi Gece (Musallat), Ruh, Kemir Beni, Bozbulanik, Ice Kapanis
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sanri, Rit?el, Monoton, Kasvetli Kutlama, Insanlar, Belirdi Gece (Musallat), Ruh, Kemir Beni, Bozbulanik, Ice Kapanis



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре She Past Away - Belirdi Gece (8016670152354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[8016670152354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
She Past Away
Альбом (сингл)
Belirdi Gece
Жанр
панк
Трек-лист
Sanri, Rit?el, Monoton, Kasvetli Kutlama, Insanlar, Belirdi Gece (Musallat), Ruh, Kemir Beni, Bozbulanik, Ice Kapanis
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sanri, Rit?el, Monoton, Kasvetli Kutlama, Insanlar, Belirdi Gece (Musallat), Ruh, Kemir Beni, Bozbulanik, Ice Kapanis


Теги товара: Limited Edition
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