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Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка

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Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка - фото 1
Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка - фото 2
Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Norman Chris
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734536
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Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759212010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Norman Chris
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lifelines, So You Win Again, Crying In The Rain, Strawberry Fields Forever, Run, Free Fallin', Midnight Lady, Addicted To Love, All I Have To Do Is Dream, Piece Of My Heart, Fix You, Mexican Girl, Whiskey In The Jar, The Air That I Breathe, Everybody Hurts
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка

В альбоме «Lifelines» Крис Норман отправляет свою огромную армию поклонников в эмоциональное путешествие по более чем 50 годам своей замечательной карьеры. Таким образом, концептуальный альбом, выпущенный в марте 2026 года, становится музыкальной автобиографией. Крис Норман подчеркивает: «Мой новый альбом «Lifelines» дал мне прекрасную возможность вернуться к различным этапам моей жизни и спеть песни, которые особенно тронули меня на протяжении всей моей музыкальной карьеры». Каждая песня представляет собой этап в жизни этого выдающегося артиста – вместе они образуют общую нить воспоминаний, эмоций и всех музыкальных влияний, которые формировали Криса Нормана на протяжении многих лет. Альбом открывается первым синглом «Lifelines», который также символизирует начало этого путешествия в прошлое: «„Lifelines“ – это песня о воспоминаниях и переживаниях из моей жизни и карьеры – моментах, которые вызывают во мне те сильные чувства, которые может вызвать только музыка», – говорит Крис Норман. 75-летие — идеальный повод остановиться и оглянуться назад: будь то воспоминания о раннем детстве, международные успехи в чартах или трогательные моменты. Все это находит свое место на альбоме «Lifelines», который, прежде всего, раскрывает личность, стоящую за артистом.

Отзывы о товаре Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759212010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Norman Chris
Альбом (сингл)
LIFELINES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lifelines, So You Win Again, Crying In The Rain, Strawberry Fields Forever, Run, Free Fallin', Midnight Lady, Addicted To Love, All I Have To Do Is Dream, Piece Of My Heart, Fix You, Mexican Girl, Whiskey In The Jar, The Air That I Breathe, Everybody Hurts
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В альбоме «Lifelines» Крис Норман отправляет свою огромную армию поклонников в эмоциональное путешествие по более чем 50 годам своей замечательной карьеры. Таким образом, концептуальный альбом, выпущенный в марте 2026 года, становится музыкальной автобиографией. Крис Норман подчеркивает: «Мой новый альбом «Lifelines» дал мне прекрасную возможность вернуться к различным этапам моей жизни и спеть песни, которые особенно тронули меня на протяжении всей моей музыкальной карьеры». Каждая песня представляет собой этап в жизни этого выдающегося артиста – вместе они образуют общую нить воспоминаний, эмоций и всех музыкальных влияний, которые формировали Криса Нормана на протяжении многих лет. Альбом открывается первым синглом «Lifelines», который также символизирует начало этого путешествия в прошлое: «„Lifelines“ – это песня о воспоминаниях и переживаниях из моей жизни и карьеры – моментах, которые вызывают во мне те сильные чувства, которые может вызвать только музыка», – говорит Крис Норман. 75-летие — идеальный повод остановиться и оглянуться назад: будь то воспоминания о раннем детстве, международные успехи в чартах или трогательные моменты. Все это находит свое место на альбоме «Lifelines», который, прежде всего, раскрывает личность, стоящую за артистом.
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Отзывы


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