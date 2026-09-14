Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка
В альбоме «Lifelines» Крис Норман отправляет свою огромную армию поклонников в эмоциональное путешествие по более чем 50 годам своей замечательной карьеры. Таким образом, концептуальный альбом, выпущенный в марте 2026 года, становится музыкальной автобиографией. Крис Норман подчеркивает: «Мой новый альбом «Lifelines» дал мне прекрасную возможность вернуться к различным этапам моей жизни и спеть песни, которые особенно тронули меня на протяжении всей моей музыкальной карьеры». Каждая песня представляет собой этап в жизни этого выдающегося артиста – вместе они образуют общую нить воспоминаний, эмоций и всех музыкальных влияний, которые формировали Криса Нормана на протяжении многих лет. Альбом открывается первым синглом «Lifelines», который также символизирует начало этого путешествия в прошлое: «„Lifelines“ – это песня о воспоминаниях и переживаниях из моей жизни и карьеры – моментах, которые вызывают во мне те сильные чувства, которые может вызвать только музыка», – говорит Крис Норман. 75-летие — идеальный повод остановиться и оглянуться назад: будь то воспоминания о раннем детстве, международные успехи в чартах или трогательные моменты. Все это находит свое место на альбоме «Lifelines», который, прежде всего, раскрывает личность, стоящую за артистом.
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