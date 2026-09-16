Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние, 734509
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%15 960 руб. 24 550 руб.
В наличии
Код товара: 734509
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 960 руб. -35%
24 550 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
583 x 48 x 513 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
76х60х11
Вес, кг.
14
Описание товара Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, замят один угол Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, варочная панель, документация
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
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Габаритные размеры (ШхВхГ)
583 x 48 x 513 мм
Страна производитель
Германия
Причина уценки: повреждена коробка, замят один угол Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, варочная панель, документация
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - по цене 15960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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