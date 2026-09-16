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Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734509
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Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние, 734509

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Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 1
Уценка
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 2
Уценка
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 3
Уценка
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 4
Уценка
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 5
Уценка
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 6
Уценка
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 7
Уценка
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 1
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 2
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 3
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 4
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 5
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 6
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 7
  • Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
15 960 руб.  24 550 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние
15 960 руб. -35%
24 550 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
583 x 48 x 513 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
76х60х11
Вес, кг.
14

Описание товара Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, замят один угол Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, варочная панель, документация



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
583 x 48 x 513 мм
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, замят один угол Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, варочная панель, документация


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Электрическая варочная панель Bosch PKF645BB2E черная хорошее состояние - по цене 15960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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