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Фен Trouver Turbo White (AHD11C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Trouver Turbo White (AHD11C)

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Фен Trouver Turbo White (AHD11C) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Количество скоростей воздушного потока
2
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  • Фен Trouver Turbo White (AHD11C) - фото 16
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  • Фен Trouver Turbo White (AHD11C) - фото 19
  • Фен Trouver Turbo White (AHD11C) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733937
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Комплектация
фен, документация
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х7
Вес, г.
400

Описание товара Фен Trouver Turbo White (AHD11C)

Фен TROUVER Turbo HD11C - мощный и компактный, обеспечивает быструю и бережную сушку. Благодаря скорости потока воздуха 65 м/с и двигателю на 110 000 об/мин всего за пару минут волосы будут полностью сухими, без пересушивания. Встроенная система ионизации генерирует 200 миллионов отрицательных ионов/см?, которые нейтрализуют статическое электричество, делая волосы гладкими и блестящими. Четыре уровня температуры и два режима скорости подстроятся под любой тип волос. Световые индикаторы температурного режима помогут быстро выбрать нужные настройки. Даже при максимальной температуре фен поддерживает безопасную температуру 57 °C, защищая локоны от перегрева. Эффективный фильтр блокирует частицы пыли, сохраняя здоровье кожи головы. Эргономичная ручка с антискользящим покрытием обеспечивает надежный хват. Система шумоподавления снижает громкость до 58 дБ.

Отзывы о товаре Фен Trouver Turbo White (AHD11C)




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Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Комплектация
фен, документация
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Описание
Фен TROUVER Turbo HD11C - мощный и компактный, обеспечивает быструю и бережную сушку. Благодаря скорости потока воздуха 65 м/с и двигателю на 110 000 об/мин всего за пару минут волосы будут полностью сухими, без пересушивания. Встроенная система ионизации генерирует 200 миллионов отрицательных ионов/см?, которые нейтрализуют статическое электричество, делая волосы гладкими и блестящими. Четыре уровня температуры и два режима скорости подстроятся под любой тип волос. Световые индикаторы температурного режима помогут быстро выбрать нужные настройки. Даже при максимальной температуре фен поддерживает безопасную температуру 57 °C, защищая локоны от перегрева. Эффективный фильтр блокирует частицы пыли, сохраняя здоровье кожи головы. Эргономичная ручка с антискользящим покрытием обеспечивает надежный хват. Система шумоподавления снижает громкость до 58 дБ.
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Отзывы


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