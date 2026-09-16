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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка

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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 2
The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 1
  • The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 2
  • The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478707520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Dreaming My Dreams, Ode To My Family, Linger, Free To Decide, I’m Still Remembering, Empty, Zombie, Yesterday’s Gone, No Need To Argue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка

Легендарное выступление The Cranberries на MTV Unplugged теперь впервые доступно на виниле! Группа The Cranberries выступила на шоу MTV «Unplugged» в 1995 году в поддержку своего альбома «No Need To Argue», но аудиозапись так и не была выпущена. Теперь же полное 45-минутное выступление из девяти песен выходит на чёрном виниле

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478707520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Dreaming My Dreams, Ode To My Family, Linger, Free To Decide, I’m Still Remembering, Empty, Zombie, Yesterday’s Gone, No Need To Argue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Легендарное выступление The Cranberries на MTV Unplugged теперь впервые доступно на виниле! Группа The Cranberries выступила на шоу MTV «Unplugged» в 1995 году в поддержку своего альбома «No Need To Argue», но аудиозапись так и не была выпущена. Теперь же полное 45-минутное выступление из девяти песен выходит на чёрном виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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