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Stromae - Multitude (0602445079421) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stromae - Multitude (0602445079421) виниловая пластинка

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Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 4
Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 5
Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Multitude
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 1
  • Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 2
  • Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 3
  • Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 4
  • Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 5
  • Stromae - Multitude (0602445079421) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stromae - Multitude (0602445079421) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mosaert
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mosaert
Barcode
[0602445079421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Multitude
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Invaincu, Sant?, La solassitude, Fils de joie, L’enfer, C’est que du bonheur, Pas vraiment, Riez, Mon amour, D?claration, Mauvaise journ?e, Bonne journ?e
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stromae - Multitude (0602445079421) виниловая пластинка

Новый альбом Поль Ван А?вер, более известного как Stromae (произн. как Стром?й[2]) — бельгийский певец, рэпер, музыкант и автор песен.

Отзывы о товаре Stromae - Multitude (0602445079421) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mosaert
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mosaert
Barcode
[0602445079421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Multitude
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Invaincu, Sant?, La solassitude, Fils de joie, L’enfer, C’est que du bonheur, Pas vraiment, Riez, Mon amour, D?claration, Mauvaise journ?e, Bonne journ?e
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом Поль Ван А?вер, более известного как Stromae (произн. как Стром?й[2]) — бельгийский певец, рэпер, музыкант и автор песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stromae - Multitude (0602445079421) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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