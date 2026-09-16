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Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) виниловая пластинка

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Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 1
Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 2
Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 3
Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 4
Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 5
Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Dark Magus
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 1
  • Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 2
  • Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 3
  • Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 4
  • Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 5
  • Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028170314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Dark Magus
Жанр
Fusion
Трек-лист
Dark Magus - Moja, Dark Magus - Wili, Dark Magus - Tatu, Dark Magus - Nne
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dark Magus - Moja, Dark Magus - Wili, Dark Magus - Tatu, Dark Magus - Nne

Отзывы о товаре Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028170314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Dark Magus
Жанр
Fusion
Трек-лист
Dark Magus - Moja, Dark Magus - Wili, Dark Magus - Tatu, Dark Magus - Nne
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dark Magus - Moja, Dark Magus - Wili, Dark Magus - Tatu, Dark Magus - Nne
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Dark Magus (Analogue) (0198028170314) виниловая пластинка - стоимость товара 8990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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