The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка
«Toulouse Street» — это, во всех смыслах, дебютный альбом Doobie Brothers. Хотя группа выпустила одноимённый альбом в 1971 году, они признавали, что он был сделан наспех и отражал результат работы коллектива, который практически не проводил время вместе. «Toulouse Street» был создан в гораздо более благоприятных условиях. Он наполнен позитивной атмосферой и включает в себя ключевые изменения в составе, которые оказались решающими для успеха группы. Таким образом, большинство слушателей открыли для себя Тома Джонстона и его группу, заложив основу для доминирующего периода в семидесятых, который в конечном итоге привёл к включению Doobie Brothers в Зал славы рок-н-ролла. Вокалисты и гитаристы Патрик Симмонс и Том Джонстон, только что устранившие недостатки дебютного альбома группы, продемонстрировали глубину в написании песен, которая вывела Doobie Brothers в высший эшелон переполненной южной рок-/кантри-рок-сцены их эпохи. Два великолепных сингла и платиновый статус стали тому доказательством, как и восторженные отзывы влиятельных изданий, таких как Rolling Stone. Несмотря на банальные сравнения с Eagles, Little Feat и Three Dogs Night, Doobie Brothers создали свой собственный неповторимый стиль на альбоме «Toulouse Street». Окунитесь в атмосферу альбома 1972 года в эксклюзивном звучании: пронумерованный набор из двух виниловых пластинок Mobile Fidelity весом 180 г (45 об/мин) предлагает исключительное звуковое оформление, яркую динамику и естественное, воздушное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 590 руб. 10 687 руб.2148 руб. в СплитPrince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая ...
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитTribulation - Where The Gloom Becomes Sound (coloured) (01943983...
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитThe Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136...
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитJohn Prine - Live At The Other End, 1975 (Box) (0603497844975) в...
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитEugene Istomin - Mozart: Piano Concertos No.21 & 24 (Analogue) (...
-
В наличииЦена 8 650 руб.2163 руб. в СплитBrian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) в...
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитMaria Callas - Puccini: Tosca (Box) (5054197602054) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитMaria Callas - Bizet: Carmen (Box) (5054197464324) виниловая пла...
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитThe Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитAhmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - ...
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитMercury Rev - All Is Dream (coloured) (5013929181694) виниловая ...
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитAndrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка