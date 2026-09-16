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The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка

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The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 1
The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 2
The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 3
The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 4
The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 5
The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 6
The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Toulouse Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 1
  • The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 2
  • The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 3
  • The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 4
  • The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 5
  • The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 6
  • The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Toulouse Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Listen To The Music, Rockin' Down The Highway, Mamaloi, Toulouse Street, Cotton Mouth, Don't Start Me To Talkin', Jesus Is Just Alright, White Sun, Disciple, Snake Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка

«Toulouse Street» — это, во всех смыслах, дебютный альбом Doobie Brothers. Хотя группа выпустила одноимённый альбом в 1971 году, они признавали, что он был сделан наспех и отражал результат работы коллектива, который практически не проводил время вместе. «Toulouse Street» был создан в гораздо более благоприятных условиях. Он наполнен позитивной атмосферой и включает в себя ключевые изменения в составе, которые оказались решающими для успеха группы. Таким образом, большинство слушателей открыли для себя Тома Джонстона и его группу, заложив основу для доминирующего периода в семидесятых, который в конечном итоге привёл к включению Doobie Brothers в Зал славы рок-н-ролла. Вокалисты и гитаристы Патрик Симмонс и Том Джонстон, только что устранившие недостатки дебютного альбома группы, продемонстрировали глубину в написании песен, которая вывела Doobie Brothers в высший эшелон переполненной южной рок-/кантри-рок-сцены их эпохи. Два великолепных сингла и платиновый статус стали тому доказательством, как и восторженные отзывы влиятельных изданий, таких как Rolling Stone. Несмотря на банальные сравнения с Eagles, Little Feat и Three Dogs Night, Doobie Brothers создали свой собственный неповторимый стиль на альбоме «Toulouse Street». Окунитесь в атмосферу альбома 1972 года в эксклюзивном звучании: пронумерованный набор из двух виниловых пластинок Mobile Fidelity весом 180 г (45 об/мин) предлагает исключительное звуковое оформление, яркую динамику и естественное, воздушное звучание.

Отзывы о товаре The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Doobie Brothers
Альбом (сингл)
Toulouse Street
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Listen To The Music, Rockin' Down The Highway, Mamaloi, Toulouse Street, Cotton Mouth, Don't Start Me To Talkin', Jesus Is Just Alright, White Sun, Disciple, Snake Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
«Toulouse Street» — это, во всех смыслах, дебютный альбом Doobie Brothers. Хотя группа выпустила одноимённый альбом в 1971 году, они признавали, что он был сделан наспех и отражал результат работы коллектива, который практически не проводил время вместе. «Toulouse Street» был создан в гораздо более благоприятных условиях. Он наполнен позитивной атмосферой и включает в себя ключевые изменения в составе, которые оказались решающими для успеха группы. Таким образом, большинство слушателей открыли для себя Тома Джонстона и его группу, заложив основу для доминирующего периода в семидесятых, который в конечном итоге привёл к включению Doobie Brothers в Зал славы рок-н-ролла. Вокалисты и гитаристы Патрик Симмонс и Том Джонстон, только что устранившие недостатки дебютного альбома группы, продемонстрировали глубину в написании песен, которая вывела Doobie Brothers в высший эшелон переполненной южной рок-/кантри-рок-сцены их эпохи. Два великолепных сингла и платиновый статус стали тому доказательством, как и восторженные отзывы влиятельных изданий, таких как Rolling Stone. Несмотря на банальные сравнения с Eagles, Little Feat и Three Dogs Night, Doobie Brothers создали свой собственный неповторимый стиль на альбоме «Toulouse Street». Окунитесь в атмосферу альбома 1972 года в эксклюзивном звучании: пронумерованный набор из двух виниловых пластинок Mobile Fidelity весом 180 г (45 об/мин) предлагает исключительное звуковое оформление, яркую динамику и естественное, воздушное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Doobie Brothers - Toulouse Street (Analogue) (0821797259613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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