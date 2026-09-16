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Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) виниловая пластинка

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Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 1
Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 2
Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 3
Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 4
Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 5
Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 6
Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Dreamboat Annie
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 1
  • Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 2
  • Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 3
  • Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 4
  • Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 5
  • Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 6
  • Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Dreamboat Annie
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Magic Man, Dreamboat Annie (Fantasy Child), Crazy On You, Soul Of The Sea, Dreamboat Annie, White Lightning & Wine, (Love Me Like Music) I'll Be Your Song, Sing Child, How Deep It Goes, Dreamboat Annie (Reprise)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) виниловая пластинка

Новаторский дебютный альбом Heart, "Dreamboat Annie", часто рассматривается как альбом женской группы, успешно конкурирующей с мужскими коллективами — особенно на мейнстримном уровне — в эпоху, когда женщины обычно не ассоциировались с рок-музыкой. Хотя это мнение верно — Энн и Нэнси Уилсон были практически единственными в эпоху коммерциализации, движимой тестостероном, — оно недооценивает привлекательность, масштаб и мастерство альбома, который заслуживает уважения исключительно за свои достоинства, а не за пол главных участниц группы. Пронумерованный 180-граммовый 45-оборотный LP от Mobile Fidelity, мастеринг которого проходил в студии MoFi Studios в Калифорнии, упакован в разворачивающийся конверт Stoughton и отпечатан на Fidelity Record Pressing в Калифорнии, по-настоящему раскрывает художественную значимость альбома. Представленный в своем окончательном звучании, он приглашает слушателя в полной мере оценить богатую звуковую архитектуру, страстную игру и пылкие эмоции, которые делают «Dreambeat Annie» классикой. В этом юбилейном издании, посвященном 50-летию альбома, первый зал Heart впервые за более чем четыре десятилетия доступен на виниле в аудиофильском качестве.

Отзывы о товаре Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Dreamboat Annie
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Magic Man, Dreamboat Annie (Fantasy Child), Crazy On You, Soul Of The Sea, Dreamboat Annie, White Lightning & Wine, (Love Me Like Music) I'll Be Your Song, Sing Child, How Deep It Goes, Dreamboat Annie (Reprise)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Новаторский дебютный альбом Heart, "Dreamboat Annie", часто рассматривается как альбом женской группы, успешно конкурирующей с мужскими коллективами — особенно на мейнстримном уровне — в эпоху, когда женщины обычно не ассоциировались с рок-музыкой. Хотя это мнение верно — Энн и Нэнси Уилсон были практически единственными в эпоху коммерциализации, движимой тестостероном, — оно недооценивает привлекательность, масштаб и мастерство альбома, который заслуживает уважения исключительно за свои достоинства, а не за пол главных участниц группы. Пронумерованный 180-граммовый 45-оборотный LP от Mobile Fidelity, мастеринг которого проходил в студии MoFi Studios в Калифорнии, упакован в разворачивающийся конверт Stoughton и отпечатан на Fidelity Record Pressing в Калифорнии, по-настоящему раскрывает художественную значимость альбома. Представленный в своем окончательном звучании, он приглашает слушателя в полной мере оценить богатую звуковую архитектуру, страстную игру и пылкие эмоции, которые делают «Dreambeat Annie» классикой. В этом юбилейном издании, посвященном 50-летию альбома, первый зал Heart впервые за более чем четыре десятилетия доступен на виниле в аудиофильском качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heart - Dreamboat Annie (Analogue) (0821797259415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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