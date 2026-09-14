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Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) виниловая пластинка

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Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 1
Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 2
Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 3
Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 4
Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 5
Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
At Carnegie Hall
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 1
  • Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 2
  • Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 3
  • Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 4
  • Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 5
  • Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733823
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
At Carnegie Hall
Жанр
Jazz
Трек-лист
Louis Blues Bossa Nova U.S.A., For All We Know, Pennies From Heaven Southern Scene (Briar Bush), Three To Get Ready, Eleven-Four, King For A Day, Castilian Drums (Parts I and II) It's A Raggy Waltz, Blue Rondo A La Turk Take Five, Купить новинку Виниловая
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) виниловая пластинка

Многие критики считают этот концерт, состоявшийся в феврале 1963 года, лучшим живым выступлением Дэйва Брубека. Но кто может судить об этом? Кроме самого Брубека, никто не видел и не слышал всех его примерно 12 000 концертов. Эти двенадцать треков ранее уже выпускались на студийных пластинках, но эти записи, безусловно, ещё не были знакомы всем слушателям. В коротких интерлюдиях между треками Брубек делает краткую рекламу каждого альбома, но в такой непринужденной манере, что обидеться невозможно. Программа концерта включала композиции от «St. Louis Blues» до «Take Five», и, к счастью, сольные партии были распределены между всеми музыкантами, что позволило Полу Десмонду и Джо Морелло, чье выступление в тот вечер можно было описать только как «абсолютно великолепное», получить заслуженные аплодисменты от публики и от нас. Композиция «Castilian Drums» продемонстрировала изобретательность Морелло и его превосходное чувство ритма; сольные партии Пола Десмонда («Southern Scene» — яркий тому пример!) были короткими, но впечатляющими, мелодически красивыми, лиричными и мгновенно узнаваемыми благодаря своему неповторимому звучанию. Нам, поклонникам, повезло, что спустя 60 лет мы снова можем услышать эти двенадцать треков на виниле в виде превосходных живых импровизаций, исполненных в легендарном Карнеги-холле. Запись сделана в феврале 1963 года в Карнеги-холле, Нью-Йорк. Продюсер: Тео Масеро.

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
At Carnegie Hall
Жанр
Jazz
Трек-лист
Louis Blues Bossa Nova U.S.A., For All We Know, Pennies From Heaven Southern Scene (Briar Bush), Three To Get Ready, Eleven-Four, King For A Day, Castilian Drums (Parts I and II) It's A Raggy Waltz, Blue Rondo A La Turk Take Five, Купить новинку Виниловая
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Многие критики считают этот концерт, состоявшийся в феврале 1963 года, лучшим живым выступлением Дэйва Брубека. Но кто может судить об этом? Кроме самого Брубека, никто не видел и не слышал всех его примерно 12 000 концертов. Эти двенадцать треков ранее уже выпускались на студийных пластинках, но эти записи, безусловно, ещё не были знакомы всем слушателям. В коротких интерлюдиях между треками Брубек делает краткую рекламу каждого альбома, но в такой непринужденной манере, что обидеться невозможно. Программа концерта включала композиции от «St. Louis Blues» до «Take Five», и, к счастью, сольные партии были распределены между всеми музыкантами, что позволило Полу Десмонду и Джо Морелло, чье выступление в тот вечер можно было описать только как «абсолютно великолепное», получить заслуженные аплодисменты от публики и от нас. Композиция «Castilian Drums» продемонстрировала изобретательность Морелло и его превосходное чувство ритма; сольные партии Пола Десмонда («Southern Scene» — яркий тому пример!) были короткими, но впечатляющими, мелодически красивыми, лиричными и мгновенно узнаваемыми благодаря своему неповторимому звучанию. Нам, поклонникам, повезло, что спустя 60 лет мы снова можем услышать эти двенадцать треков на виниле в виде превосходных живых импровизаций, исполненных в легендарном Карнеги-холле. Запись сделана в феврале 1963 года в Карнеги-холле, Нью-Йорк. Продюсер: Тео Масеро.
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