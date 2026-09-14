Описание товара Dave Brubeck - At Carnegie Hall (Analogue) (4260019714299) виниловая пластинка

Многие критики считают этот концерт, состоявшийся в феврале 1963 года, лучшим живым выступлением Дэйва Брубека. Но кто может судить об этом? Кроме самого Брубека, никто не видел и не слышал всех его примерно 12 000 концертов. Эти двенадцать треков ранее уже выпускались на студийных пластинках, но эти записи, безусловно, ещё не были знакомы всем слушателям. В коротких интерлюдиях между треками Брубек делает краткую рекламу каждого альбома, но в такой непринужденной манере, что обидеться невозможно. Программа концерта включала композиции от «St. Louis Blues» до «Take Five», и, к счастью, сольные партии были распределены между всеми музыкантами, что позволило Полу Десмонду и Джо Морелло, чье выступление в тот вечер можно было описать только как «абсолютно великолепное», получить заслуженные аплодисменты от публики и от нас. Композиция «Castilian Drums» продемонстрировала изобретательность Морелло и его превосходное чувство ритма; сольные партии Пола Десмонда («Southern Scene» — яркий тому пример!) были короткими, но впечатляющими, мелодически красивыми, лиричными и мгновенно узнаваемыми благодаря своему неповторимому звучанию. Нам, поклонникам, повезло, что спустя 60 лет мы снова можем услышать эти двенадцать треков на виниле в виде превосходных живых импровизаций, исполненных в легендарном Карнеги-холле. Запись сделана в феврале 1963 года в Карнеги-холле, Нью-Йорк. Продюсер: Тео Масеро.