Count Basie - Basie At Birdland (Analogue) (5060149623022) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie At Birdland
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 733787
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6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie At Birdland
Жанр
Swing
Трек-лист
Little Pony, Discommotion, Blues Backstage, Blee Blop Blues, Whirly Bird, One O'Clock Jump, Segue In "C", Good Time Blues, One O'Clock Jump, Easin' It, A Little Tempo, Please, Corner Pocket, I Needs To Be Bee'd With, Discommotion, Segue In C (Alternate Take), Whirly-Bird, One O'Clock Jump(Theme)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Count Basie - Basie At Birdland (Analogue) (5060149623022) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Count Basie / Basie At Birdland (2LP) предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу джазового клубного исполнения. Этот альбом записан в живую, передавая магию выступлений Уинстона "Бейси" и его виртуозных музыкантов. Высокое качество звука и прекрасно оформленная упаковка делают эту коллекцию настоящим сокровищем для меломанов. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться величественным звучанием, которое навсегда останется в вашем сердце.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie At Birdland
Жанр
Swing
Трек-лист
Little Pony, Discommotion, Blues Backstage, Blee Blop Blues, Whirly Bird, One O'Clock Jump, Segue In "C", Good Time Blues, One O'Clock Jump, Easin' It, A Little Tempo, Please, Corner Pocket, I Needs To Be Bee'd With, Discommotion, Segue In C (Alternate Take), Whirly-Bird, One O'Clock Jump(Theme)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Виниловая пластинка Count Basie / Basie At Birdland (2LP) предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу джазового клубного исполнения. Этот альбом записан в живую, передавая магию выступлений Уинстона "Бейси" и его виртуозных музыкантов. Высокое качество звука и прекрасно оформленная упаковка делают эту коллекцию настоящим сокровищем для меломанов. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться величественным звучанием, которое навсегда останется в вашем сердце.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Count Basie - Basie At Birdland (Analogue) (5060149623022) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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