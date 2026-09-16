The Animals - The Complete (8718469537310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Animals
Альбом (сингл)
The Complete
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 715960
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6 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Animals
Альбом (сингл)
The Complete
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Boom Boom, Talkin' 'Bout You (Full Version), Blue Feeling, Dimples, Baby Let Me Take You Home, Gonna Send You Back To Walker, Baby What's Wrong, The House Of The Rising Sun, F-E-E-L, I'm Mad Again, The Right Time, Around And Around, I'm In Love Again, Bury My Body, She Said Yeah, I'm Crying, Take It Easy, The Story Of Bo Diddley, The Girl Can't HeIt, I've Been Around, Memphis Tennessee, Don't Let Me Be Misunderstood, Club-A-Gogo, Roadrunner, Hallelujah I Love Her So, Don't Want Much, I Believe T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Animals - The Complete (8718469537310) виниловая пластинка
Complete Animals – компиляция от Animals, изданная в 2014 году в формате тройного винила. В нее вошел 41 трек, среди которых такие хиты, как "I'm Crying", "Bring It on Home To Me", "House of the Rising Sun", "Don't Let Me Be Misunderstood", "We Gotta Get Out Of This Place","It's My Life" и "Boom Boom." Песни были записаны при участии продюсера Mickie Most в 1964 и 1965 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Animals
Альбом (сингл)
The Complete
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Boom Boom, Talkin' 'Bout You (Full Version), Blue Feeling, Dimples, Baby Let Me Take You Home, Gonna Send You Back To Walker, Baby What's Wrong, The House Of The Rising Sun, F-E-E-L, I'm Mad Again, The Right Time, Around And Around, I'm In Love Again, Bury My Body, She Said Yeah, I'm Crying, Take It Easy, The Story Of Bo Diddley, The Girl Can't HeIt, I've Been Around, Memphis Tennessee, Don't Let Me Be Misunderstood, Club-A-Gogo, Roadrunner, Hallelujah I Love Her So, Don't Want Much, I Believe T
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Complete Animals – компиляция от Animals, изданная в 2014 году в формате тройного винила. В нее вошел 41 трек, среди которых такие хиты, как "I'm Crying", "Bring It on Home To Me", "House of the Rising Sun", "Don't Let Me Be Misunderstood", "We Gotta Get Out Of This Place","It's My Life" и "Boom Boom." Песни были записаны при участии продюсера Mickie Most в 1964 и 1965 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Купить The Animals - The Complete (8718469537310) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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