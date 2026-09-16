Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) виниловая пластинка
Англоязычный альбом Стейси Кент "Breakfast On The Morning Train" разошелся тиражом более 32 000 экземпляров в Германии. Их последний альбом – полностью на французском языке и изначально предназначенный только для французского рынка – также разошелся тиражом более 11 000 экземпляров в Германии. С новым альбомом «The Changing Lights» она продолжит успех «Breakfast On The Morning Tram». Критик Жиль Торджман однажды написал, что Бразилия — это не нация, а «регион сердца, где всё, кажется, подчиняется звуку более сильной и точной вибрации». Стейси Кент, несомненно, могла бы подтвердить и это утверждение. Именно эта страсть, сочетание глубины и легкости, пронизывает весь ее десятый альбом. Однако «The Changing Lights» — это не «бразильская пластинка Стейси Кент». Это скорее передышка или звуковая открытка, чем утомительное стилистическое упражнение. В сотрудничестве со своим мужем и партнером, английским саксофонистом, композитором и аранжировщиком Джимом Томлинсоном, Стейси Кент просто раскрывает все тонкие качества музыканта, для которого Бразилия представляет собой, прежде всего, «регион сердца».
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) виниловая пластинка