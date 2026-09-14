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Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) виниловая пластинка

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Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 2
Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 3
Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 4
Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 5
Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 1
  • Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 2
  • Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 3
  • Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 4
  • Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 5
  • Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733781
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Трек-лист
Just You, Just Me, Sweet Lorraine, Sometimes I?m Happy, Caravan, It's Only A Paper Moon, You're Looking At Me, Lonely One, Don't Let It Go To Your Head, I Know What You Know, Blame It On My Youth, When I Grow Too Old To Dream, Route 66, I Was A Little Too Lonely (And You Were A Little Too Late), You Can Depend On Me, What Is There To Say, Two Loves Have I, Candy, You?re Looking At Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Nat King Cole / After Midnight (2LP) — это изысканная коллекция треков, которая подарит вам незабываемые моменты магии джаза и благородного вокала. Эта пластинка является свидетельством выдающегося таланта Nat King Cole, который завораживает своей уникальной интерпретацией и чувственным звучанием. Каждое прослушивание открывает новые грани музыкального искусства, создавая атмосферу вечернего уюта и романтики. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться гармонией и красотой, которую она приносит в ваш дом.

Отзывы о товаре Nat King Cole - After Midnight (Analogue) (5060149620236) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Трек-лист
Just You, Just Me, Sweet Lorraine, Sometimes I?m Happy, Caravan, It's Only A Paper Moon, You're Looking At Me, Lonely One, Don't Let It Go To Your Head, I Know What You Know, Blame It On My Youth, When I Grow Too Old To Dream, Route 66, I Was A Little Too Lonely (And You Were A Little Too Late), You Can Depend On Me, What Is There To Say, Two Loves Have I, Candy, You?re Looking At Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Nat King Cole / After Midnight (2LP) — это изысканная коллекция треков, которая подарит вам незабываемые моменты магии джаза и благородного вокала. Эта пластинка является свидетельством выдающегося таланта Nat King Cole, который завораживает своей уникальной интерпретацией и чувственным звучанием. Каждое прослушивание открывает новые грани музыкального искусства, создавая атмосферу вечернего уюта и романтики. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться гармонией и красотой, которую она приносит в ваш дом.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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