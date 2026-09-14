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De-Phazz - Octaves (4260082361970) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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De-Phazz - Octaves (4260082361970) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
De-Phazz
Альбом (сингл)
Octaves
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • De-Phazz - Octaves (4260082361970) - фото 1
  • De-Phazz - Octaves (4260082361970) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733770
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Характеристики

Бренд
PHAZZ-A-DELIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Phazz-A-Delic
Barcode
[4260082361970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
De-Phazz
Альбом (сингл)
Octaves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikard From–Saw It On The Radio, Robert Gromotka–No Jive, Becky Ainge–Cut The Jazz, Rainer Oleak–Dummes Spiel, Dennis Korn–Kartoji Man, Sarah Watson–The Mambo Craze, Isaac Alstad–North West, Leonard Lehmann–You Stayed, Eckes Malz–Time Slips, Bugge Wesseltoft–Jeunesse Dor?e, Jonas Hain–When No Words Come, Ulf Kleiner–Anchorless, Ana Rebekah–My Society, Stein Austrud–Lettre Au P?re No?l, Cristian Vivaldi–Jazz Music, Martin B?hmer–Our Relationship, Lera Palyarush–Back From Where I Started
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара De-Phazz - Octaves (4260082361970) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikard From–Saw It On The Radio, Robert Gromotka–No Jive, Becky Ainge–Cut The Jazz, Rainer Oleak–Dummes Spiel, Dennis Korn–Kartoji Man, Sarah Watson–The Mambo Craze, Isaac Alstad–North West, Leonard Lehmann–You Stayed, Eckes Malz–Time Slips, Bugge Wesseltoft–Jeunesse Dor?e, Jonas Hain–When No Words Come, Ulf Kleiner–Anchorless, Ana Rebekah–My Society, Stein Austrud–Lettre Au P?re No?l, Cristian Vivaldi–Jazz Music, Martin B?hmer–Our Relationship, Lera Palyarush–Back From Where I Started

Отзывы о товаре De-Phazz - Octaves (4260082361970) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
PHAZZ-A-DELIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Phazz-A-Delic
Barcode
[4260082361970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
De-Phazz
Альбом (сингл)
Octaves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikard From–Saw It On The Radio, Robert Gromotka–No Jive, Becky Ainge–Cut The Jazz, Rainer Oleak–Dummes Spiel, Dennis Korn–Kartoji Man, Sarah Watson–The Mambo Craze, Isaac Alstad–North West, Leonard Lehmann–You Stayed, Eckes Malz–Time Slips, Bugge Wesseltoft–Jeunesse Dor?e, Jonas Hain–When No Words Come, Ulf Kleiner–Anchorless, Ana Rebekah–My Society, Stein Austrud–Lettre Au P?re No?l, Cristian Vivaldi–Jazz Music, Martin B?hmer–Our Relationship, Lera Palyarush–Back From Where I Started
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikard From–Saw It On The Radio, Robert Gromotka–No Jive, Becky Ainge–Cut The Jazz, Rainer Oleak–Dummes Spiel, Dennis Korn–Kartoji Man, Sarah Watson–The Mambo Craze, Isaac Alstad–North West, Leonard Lehmann–You Stayed, Eckes Malz–Time Slips, Bugge Wesseltoft–Jeunesse Dor?e, Jonas Hain–When No Words Come, Ulf Kleiner–Anchorless, Ana Rebekah–My Society, Stein Austrud–Lettre Au P?re No?l, Cristian Vivaldi–Jazz Music, Martin B?hmer–Our Relationship, Lera Palyarush–Back From Where I Started
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