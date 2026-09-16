Blockhead - Music By Cavelight (coloured) (5054429193862) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
Music By Cavelight
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 733750
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429193862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
Music By Cavelight
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hello Popartz, You've Got Maelstrom, Carnivores Unite, Sunday Seance, A Better Place, Road Rage Breakdown, & 2, Triptych Part 3, Jet Son, Music By Cavelight, Breath And Start, Bullfight In Ireland, Insomniac Olympics, Daylight, E2 Night Light, E3 Maintenance, F2 Forest Crunk, Lost Files '99-'03, Beef & Brocs, G2 Uplifting Corn, G3 Need A Tissue, G4 Okay Alright, G5 Dead Or Alive, G6 Checkers, G7 Marvelous, G8 Graveyard Hunt, G9 Another Time, Dreamtime, H2 Organic Beef, H3 Spy Games, H4 Bloop
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blockhead - Music By Cavelight (coloured) (5054429193862) виниловая пластинка
Мраморный, темно-зеленый виниловый диск в разворачивающемся конверте, включающий в себя «Aesop Rock Instrumentals», ранее не издававшийся «Lost Files '99-'03» и код для скачивания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429193862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
Music By Cavelight
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hello Popartz, You've Got Maelstrom, Carnivores Unite, Sunday Seance, A Better Place, Road Rage Breakdown, & 2, Triptych Part 3, Jet Son, Music By Cavelight, Breath And Start, Bullfight In Ireland, Insomniac Olympics, Daylight, E2 Night Light, E3 Maintenance, F2 Forest Crunk, Lost Files '99-'03, Beef & Brocs, G2 Uplifting Corn, G3 Need A Tissue, G4 Okay Alright, G5 Dead Or Alive, G6 Checkers, G7 Marvelous, G8 Graveyard Hunt, G9 Another Time, Dreamtime, H2 Organic Beef, H3 Spy Games, H4 Bloop
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Мраморный, темно-зеленый виниловый диск в разворачивающемся конверте, включающий в себя «Aesop Rock Instrumentals», ранее не издававшийся «Lost Files '99-'03» и код для скачивания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Blockhead - Music By Cavelight (coloured) (5054429193862) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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