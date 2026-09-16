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Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Suspiria
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) - фото 1
  • Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404093610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Suspiria
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Storm That Took Everything, The Hooks, Suspirium, Belongings Thrown In A River, Has Ended, Klemperer Walks, Open Again, Sabbath Incantation, The Inevitable Pull, Olga's Destruction (Volk Tape), The Conjuring Of Anke, A Light Green, Unmade, The Jumps, Volk, The Universe Is Indifferent, The Balance Of Things, A Soft Hand Across Your Face, Suspiririum Finale, A Choir Of One, Synthesizer Speaks, The Room Of Compartments, An Audition, Voiceless Terror, The Epilogue
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) виниловая пластинка

Третий сольный альбом 2018 года Томаса Йорка. Альбом является саундтреком к фильму ужасов Луки Гуаданьни "Suspiria". Томас Эдвард Йорк - британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead. Известен благодаря своему характерному голосу, вибрато и частому применению фальцета. В группе он играет на гитаре и клавишных, также владеет ударными инструментами и бас-гитарой (как это было при записи альбомов "Kid A" и "Amnesiac").



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404093610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
Suspiria
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Storm That Took Everything, The Hooks, Suspirium, Belongings Thrown In A River, Has Ended, Klemperer Walks, Open Again, Sabbath Incantation, The Inevitable Pull, Olga's Destruction (Volk Tape), The Conjuring Of Anke, A Light Green, Unmade, The Jumps, Volk, The Universe Is Indifferent, The Balance Of Things, A Soft Hand Across Your Face, Suspiririum Finale, A Choir Of One, Synthesizer Speaks, The Room Of Compartments, An Audition, Voiceless Terror, The Epilogue
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий сольный альбом 2018 года Томаса Йорка. Альбом является саундтреком к фильму ужасов Луки Гуаданьни "Suspiria". Томас Эдвард Йорк - британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead. Известен благодаря своему характерному голосу, вибрато и частому применению фальцета. В группе он играет на гитаре и клавишных, также владеет ударными инструментами и бас-гитарой (как это было при записи альбомов "Kid A" и "Amnesiac").


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thom Yorke - Suspiria (OST) (coloured) (0191404093610) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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