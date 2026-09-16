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Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Titanic
Альбом (сингл)
Hagen
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Titanic - Hagen (5061041821172) - фото 1
  • Titanic - Hagen (5061041821172) - фото 2
  • Titanic - Hagen (5061041821172) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5061041821172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Titanic
Альбом (сингл)
Hagen
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
L?grima del sol, Gotera, Escarbo dimensiones, Te tragaste el chicle, Libra, La due?a, Gallina degollada, P?jaro de fuego, La trampa sale, Alzando el trofeo
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка

Hagen — второй альбом проекта Titanic из Мехико, созданного виолончелисткой и певицей Мабе Фратти и мультиинструменталистом Эктором Тостой. Выпущен в 2025 году Лимитированное издание на виниле С альбомом Hagen и своим предыдущим релизом Vidrio (2023) дуэт создает узнаваемый стиль в современной альтернативной поп-музыке. Никто больше не звучит так, как они. Оба альбома отличаются искренностью и простыми, привлекательными мелодиями, которые контрастируют со стремлением к драматизму, эффектной оркестровкой и ощущением потусторонней тайны. Hagen — более амбициозный, а порой и более мистический проект. Альбом танцует, переплетая различные вдохновения середины и конца восьмидесятых, пышные и масштабные фрагменты меланхолии и головокружительных контрастов. На альбоме «Hagen» певица и виолончелистка Мабе Фратти в очередной раз демонстрирует свой блестящий талант обращаться к слушателю напрямую. Никогда не возникает подозрения, что она играет на публику, и прямолинейность многих текстов этого не допускает. Параллельно с этим, Фратти обладает почти магической способностью наполнять мелодии Гектора Тосты, а также свои и Тосты тексты, смыслом и глубиной, которые кажутся неземными. Тоста признался, что «было довольно необычно услышать, как Мабе выводит интерпретации на совершенно другой уровень». В записи альбома приняли участие Мабе Фратти (виолончель, вокал и бэк-вокал), I. la Cat?lica (гитара, клавишные, подготовленное фортепиано, бас и бэк-вокал), Эли Кеслер (ударные) и Даниэль Лопатин и Нейт Салон (синтезаторы в композиции « P?jaro de Fuego»).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5061041821172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Titanic
Альбом (сингл)
Hagen
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
L?grima del sol, Gotera, Escarbo dimensiones, Te tragaste el chicle, Libra, La due?a, Gallina degollada, P?jaro de fuego, La trampa sale, Alzando el trofeo
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Hagen — второй альбом проекта Titanic из Мехико, созданного виолончелисткой и певицей Мабе Фратти и мультиинструменталистом Эктором Тостой. Выпущен в 2025 году Лимитированное издание на виниле С альбомом Hagen и своим предыдущим релизом Vidrio (2023) дуэт создает узнаваемый стиль в современной альтернативной поп-музыке. Никто больше не звучит так, как они. Оба альбома отличаются искренностью и простыми, привлекательными мелодиями, которые контрастируют со стремлением к драматизму, эффектной оркестровкой и ощущением потусторонней тайны. Hagen — более амбициозный, а порой и более мистический проект. Альбом танцует, переплетая различные вдохновения середины и конца восьмидесятых, пышные и масштабные фрагменты меланхолии и головокружительных контрастов. На альбоме «Hagen» певица и виолончелистка Мабе Фратти в очередной раз демонстрирует свой блестящий талант обращаться к слушателю напрямую. Никогда не возникает подозрения, что она играет на публику, и прямолинейность многих текстов этого не допускает. Параллельно с этим, Фратти обладает почти магической способностью наполнять мелодии Гектора Тосты, а также свои и Тосты тексты, смыслом и глубиной, которые кажутся неземными. Тоста признался, что «было довольно необычно услышать, как Мабе выводит интерпретации на совершенно другой уровень». В записи альбома приняли участие Мабе Фратти (виолончель, вокал и бэк-вокал), I. la Cat?lica (гитара, клавишные, подготовленное фортепиано, бас и бэк-вокал), Эли Кеслер (ударные) и Даниэль Лопатин и Нейт Салон (синтезаторы в композиции « P?jaro de Fuego»).


Теги товара: Limited Edition
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Titanic - Hagen (5061041821172) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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