Top.Mail.Ru
Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) - фото 1
Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alpha Maid
Альбом (сингл)
Is This A Queue
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) - фото 1
  • Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548128727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alpha Maid
Альбом (сингл)
Is This A Queue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
6-9, 2 Numbers, Guarded, CC, Goat Rosetta, Why We Have To Move, On Smoke, Strut In Straddle, Palimpsest
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) виниловая пластинка

Успешная гитаристка и автор песен Альфа Мейд из юго-восточного Лондона представляет свой альбом «Is this a queue», выпущенный лейблом AD 93. Созданный за многие годы и в разных местах, этот альбом документирует путешествие и людей, которых Альфа Мейд встретила на своем пути, запечатлевая моменты настоящего. Ее гитара остается неизменной на фоне широкого спектра звуковых влияний: от даба, отдающего дань ее ямайскому наследию и поколению Виндраш, до намеков на эмо-песню о любви в "On Smoke".

Отзывы о товаре Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4062548128727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alpha Maid
Альбом (сингл)
Is This A Queue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
6-9, 2 Numbers, Guarded, CC, Goat Rosetta, Why We Have To Move, On Smoke, Strut In Straddle, Palimpsest
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Успешная гитаристка и автор песен Альфа Мейд из юго-восточного Лондона представляет свой альбом «Is this a queue», выпущенный лейблом AD 93. Созданный за многие годы и в разных местах, этот альбом документирует путешествие и людей, которых Альфа Мейд встретила на своем пути, запечатлевая моменты настоящего. Ее гитара остается неизменной на фоне широкого спектра звуковых влияний: от даба, отдающего дань ее ямайскому наследию и поколению Виндраш, до намеков на эмо-песню о любви в "On Smoke".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alpha Maid - Is This A Queue (4062548128727) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...