Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) виниловая пластинка
Альбом Affinity представляет собой студийную сессию сентября 1962 года в Чикаго, где Питерсон играет на фортепиано вместе со своими давними партнерами по трио Рэем Брауном (бас) и Эдом Тигпеном (ударные). Альбом предлагает изысканную подборку стандартов, исполненных с уверенным взаимодействием, которое определяло трио Питерсон/Браун/Тигпен. Первая записанная версия Питерсона классической композиции Билла Эванса « Waltz For Debby » — это лирическое, тонкое исполнение, а « Gravy Waltz », написанная в соавторстве с Рэем Брауном, демонстрирует ритмическую энергию и тонкий грув трио. В целом, Affinity — это изысканный, хорошо сделанный пример работы Питерсона в начале 1960-х годов — сильная запись трио, отражающая его неизменную приверженность свингу, тонкости и ансамблевому балансу, что делает ее ценным приобретением для любой серьезной джазовой коллекции. В серию Acoustic Sounds от Verve вошли записи с аналоговых лент и ремастерированные 180-граммовые виниловые пластинки в роскошной раскладной упаковке.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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