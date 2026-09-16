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Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Valerie Milot
Альбом (сингл)
Nebulae
Жанр
Духовная музыка и церковное пение
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) - фото 1
  • Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733635
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Valerie Milot
Альбом (сингл)
Nebulae
Жанр
Духовная музыка и церковное пение
Трек-лист
Denis Gougeon–Au Coeur de L'?toile, Giovanni Baptista Pescetti–Sonata In C Minor (Allegro Vigoroso), Giovanni Baptista Pescetti–Sonata In C Minor (Andante Espressivo), Giovanni Baptista Pescetti–Sonata In C Minor (Presto), Claude Debussy–Suite Bergamasque, L.75: Clair de Lune, Carlos Salzedo–Jeux D'eau, Op. 29, Christoph Willibald Gluck–Orfeo Ed Euridice (Dance Of The Blessed Spirits), Gabriel Piern?–15 Pieces, Op. 3: Pr?lude, Gabriel Dupont–La Maison Dans Les Dunes: Clair D'?toiles, Am?lie Fort
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) виниловая пластинка

Высококачественное аудиофильское издание от 2xHD, выпущенное на 180-граммовом черном виниле. Альбом записан в аналоговом формате, обеспечивает звук 33 ? об/мин, прошел мастеринг на оборудовании Nagra

Отзывы о товаре Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Valerie Milot
Альбом (сингл)
Nebulae
Жанр
Духовная музыка и церковное пение
Трек-лист
Denis Gougeon–Au Coeur de L'?toile, Giovanni Baptista Pescetti–Sonata In C Minor (Allegro Vigoroso), Giovanni Baptista Pescetti–Sonata In C Minor (Andante Espressivo), Giovanni Baptista Pescetti–Sonata In C Minor (Presto), Claude Debussy–Suite Bergamasque, L.75: Clair de Lune, Carlos Salzedo–Jeux D'eau, Op. 29, Christoph Willibald Gluck–Orfeo Ed Euridice (Dance Of The Blessed Spirits), Gabriel Piern?–15 Pieces, Op. 3: Pr?lude, Gabriel Dupont–La Maison Dans Les Dunes: Clair D'?toiles, Am?lie Fort
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Высококачественное аудиофильское издание от 2xHD, выпущенное на 180-граммовом черном виниле. Альбом записан в аналоговом формате, обеспечивает звук 33 ? об/мин, прошел мастеринг на оборудовании Nagra
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Valerie Milot - Nebulae (Audiophile) (0762765869291) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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