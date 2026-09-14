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Extrawelt - Dystortion (4251804188043) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Extrawelt - Dystortion (4251804188043) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Extrawelt
Альбом (сингл)
Dystortion
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Extrawelt - Dystortion (4251804188043) - фото 1
  • Extrawelt - Dystortion (4251804188043) - фото 2
  • Extrawelt - Dystortion (4251804188043) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733625
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Характеристики

Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804188043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Extrawelt
Альбом (сингл)
Dystortion
Жанр
House
Трек-лист
Grand D?part, Clapland, Dystortion, Surrounded By Miracles, Der Agent, Die Hatz, Sir Stringalot, ?No Pasaran!, No Song For The Dead, Hope Sounds Good, E2 Hurt, Dysto Disko, F2 Sch?ne Aussichten, F3 Reverse Curse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Extrawelt - Dystortion (4251804188043) виниловая пластинка

В этом прекрасном мире, всё больше омраченном хаосом, музыка порой предлагает самый простой способ убежать от повседневной жизни. Известный немецкий электронный дуэт Extrawelt именно это и предлагает своим пятым альбомом "DYSTORTION". На протяжении более двух десятилетий скромный дуэт, стоящий за проектом Extrawelt и сознательно отвергающий коммерческую музыку, является неотъемлемой частью электронной музыкальной сцены. Известные как серьезные студийные и гастролирующие артисты, создающие вневременные альбомы – каждый из которых является произведением искусства на долгие годы – и дополняющие их атмосферными, новаторскими живыми выступлениями, они формируют и переосмысливают электронную музыку с момента своего первого релиза.

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Характеристики
Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804188043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Extrawelt
Альбом (сингл)
Dystortion
Жанр
House
Трек-лист
Grand D?part, Clapland, Dystortion, Surrounded By Miracles, Der Agent, Die Hatz, Sir Stringalot, ?No Pasaran!, No Song For The Dead, Hope Sounds Good, E2 Hurt, Dysto Disko, F2 Sch?ne Aussichten, F3 Reverse Curse
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В этом прекрасном мире, всё больше омраченном хаосом, музыка порой предлагает самый простой способ убежать от повседневной жизни. Известный немецкий электронный дуэт Extrawelt именно это и предлагает своим пятым альбомом "DYSTORTION". На протяжении более двух десятилетий скромный дуэт, стоящий за проектом Extrawelt и сознательно отвергающий коммерческую музыку, является неотъемлемой частью электронной музыкальной сцены. Известные как серьезные студийные и гастролирующие артисты, создающие вневременные альбомы – каждый из которых является произведением искусства на долгие годы – и дополняющие их атмосферными, новаторскими живыми выступлениями, они формируют и переосмысливают электронную музыку с момента своего первого релиза.
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