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John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка

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John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 1
John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 2
John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John David Bartlett
Альбом (сингл)
Driftin'
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 1
  • John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 2
  • John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767445822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John David Bartlett
Альбом (сингл)
Driftin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767445822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John David Bartlett
Альбом (сингл)
Driftin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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