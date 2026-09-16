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Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) виниловая пластинка

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Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) - фото 1
Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Barbara Moore
Альбом (сингл)
Bright And Shining
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) - фото 1
  • Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733600
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804187541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Barbara Moore
Альбом (сингл)
Bright And Shining
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bright And Shining, Fly Me High, Affluence, Going On Holiday, Alto Sex, Stay With Me, Feel Fine, Canon, Smooth And Soft, Real Thing, Voice Over Sax, Feeling Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bright And Shining, Fly Me High, Affluence, Going On Holiday, Alto Sex, Stay With Me, Feel Fine, Canon, Smooth And Soft, Real Thing, Voice Over Sax, Feeling Free

Отзывы о товаре Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804187541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Barbara Moore
Альбом (сингл)
Bright And Shining
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bright And Shining, Fly Me High, Affluence, Going On Holiday, Alto Sex, Stay With Me, Feel Fine, Canon, Smooth And Soft, Real Thing, Voice Over Sax, Feeling Free
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bright And Shining, Fly Me High, Affluence, Going On Holiday, Alto Sex, Stay With Me, Feel Fine, Canon, Smooth And Soft, Real Thing, Voice Over Sax, Feeling Free
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barbara Moore - Bright And Shining (4251804187541) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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