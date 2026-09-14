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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer of '69( Classic Version), (Everything I Do) I Do It For You (Classic Version), Run To You (Classic Version), Heaven (Classic Version), Can't Stop This Thing We Started (Classic Version), Cuts Like A Knife (Classic Version), Please Forgive Me (Classic Version), Straight From The Heart (Classic Version), A Little More Understanding (Radio Edit), When You're Gone (feat. Melanie C) (Classic Version), Here I Am (Classic Version), When You Love Someone (Classic Version), Back To You (Classic Version), Have You Ever Really Loved A Woman? (Classic Version), All For Love (Live At The Royal Albert Hall 2012), Somebody (Classic Version), Shine A Light (Classic Version), You Belong To Me (Classic Version), It's Only Love (Feat. Tina Turner) (Classic Version), The Only Thing That Looks Good On Me Is You (Classic Version)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer of '69( Classic Version), (Everything I Do) I Do It For You (Classic Version), Run To You (Classic Version), Heaven (Classic Version), Can't Stop This Thing We Started (Classic Version), Cuts Like A Knife (Classic Version), Please Forgive Me (Classic Version), Straight From The Heart (Classic Version), A Little More Understanding (Radio Edit), When You're Gone (feat. Melanie C) (Classic Version), Here I Am (Classic Version), When You Love Someone (Classic Version), Back To You (Classic Version), Have You Ever Really Loved A Woman? (Classic Version), All For Love (Live At The Royal Albert Hall 2012), Somebody (Classic Version), Shine A Light (Classic Version), You Belong To Me (Classic Version), It's Only Love (Feat. Tina Turner) (Classic Version), The Only Thing That Looks Good On Me Is You (Classic Version)

Bryan Adams - Classic (5063176094919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.