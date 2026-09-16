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Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) виниловая пластинка

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Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 1
Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 2
Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 3
Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Arnett Cobb
Альбом (сингл)
Ballads By Cobb
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 1
  • Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 2
  • Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 3
  • Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088001437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Arnett Cobb
Альбом (сингл)
Ballads By Cobb
Жанр
Jazz
Трек-лист
Willow Weep For Me, Hurry Home, P.S. I Love You, Blue And Sentimental, Darn That Dream, Why Try To Change Me Now, Your Wonderful Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) виниловая пластинка

За свой энергичный стиль техасский саксофонист Арнетт Кобб был также известен как «Дикий человек тенор-саксофона». На этом альбоме, вышедшем в ноябре 1960 года, артист доказывает, что он также способен с теплотой и чувством исполнять медленные баллады. Запись была сделана в студии Руди ван Гелдера в Энглвуд-Клифс. Коббу аккомпанируют Ред Гарланд (фортепиано), Джордж Дювивье (бас) и Джей Си Херд (ударные). Ремастеринг для Analogue Productions выполнил Кевин Грей.

Отзывы о товаре Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088001437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Arnett Cobb
Альбом (сингл)
Ballads By Cobb
Жанр
Jazz
Трек-лист
Willow Weep For Me, Hurry Home, P.S. I Love You, Blue And Sentimental, Darn That Dream, Why Try To Change Me Now, Your Wonderful Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Описание
За свой энергичный стиль техасский саксофонист Арнетт Кобб был также известен как «Дикий человек тенор-саксофона». На этом альбоме, вышедшем в ноябре 1960 года, артист доказывает, что он также способен с теплотой и чувством исполнять медленные баллады. Запись была сделана в студии Руди ван Гелдера в Энглвуд-Клифс. Коббу аккомпанируют Ред Гарланд (фортепиано), Джордж Дювивье (бас) и Джей Си Херд (ударные). Ремастеринг для Analogue Productions выполнил Кевин Грей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arnett Cobb - Ballads By Cobb (Analogue) (0753088001437) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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