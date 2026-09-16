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Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Better Dreaming
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) - фото 1
  • Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400081208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Better Dreaming
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heartbreak, Swarm, Never Look Back, Suspended, Limelight, Get Through, Better Dreaming, How Big Is The Rainbow, See You There, Perpetual Motion, Sanctuary
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak, Swarm, Never Look Back, Suspended, Limelight, Get Through, Better Dreaming, How Big Is The Rainbow, See You There, Perpetual Motion, Sanctuary

Отзывы о товаре Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400081208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
Better Dreaming
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heartbreak, Swarm, Never Look Back, Suspended, Limelight, Get Through, Better Dreaming, How Big Is The Rainbow, See You There, Perpetual Motion, Sanctuary
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak, Swarm, Never Look Back, Suspended, Limelight, Get Through, Better Dreaming, How Big Is The Rainbow, See You There, Perpetual Motion, Sanctuary
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tune-Yards - Better Dreaming (coloured) (0191400081208) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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