Hell - Teufelswerk (coloured) (4251804184229) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hell
Альбом (сингл)
Teufelswerk
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, красный, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733510
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Характеристики
Бренд
International Deejay Gigolo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
International Deejay Gigolo
Barcode
[4251804184229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hell
Альбом (сингл)
Teufelswerk
Жанр
House
Трек-лист
Hell Feat. Bryan Ferry–U Can Dance, Hell–The DJ, Hell–Electronic Germany, Hell–Bodyfarm2, Hell–Wonderland, Hell–Friday, Saturday, Sunday
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, красный, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hell - Teufelswerk (coloured) (4251804184229) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hell Feat. Bryan Ferry–U Can Dance, Hell–The DJ, Hell–Electronic Germany, Hell–Bodyfarm2, Hell–Wonderland, Hell–Friday, Saturday, Sunday
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
International Deejay Gigolo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
International Deejay Gigolo
Barcode
[4251804184229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hell
Альбом (сингл)
Teufelswerk
Жанр
House
Трек-лист
Hell Feat. Bryan Ferry–U Can Dance, Hell–The DJ, Hell–Electronic Germany, Hell–Bodyfarm2, Hell–Wonderland, Hell–Friday, Saturday, Sunday
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, красный, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hell Feat. Bryan Ferry–U Can Dance, Hell–The DJ, Hell–Electronic Germany, Hell–Bodyfarm2, Hell–Wonderland, Hell–Friday, Saturday, Sunday
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Hell - Teufelswerk (coloured) (4251804184229) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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