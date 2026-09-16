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Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) виниловая пластинка

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Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 1
Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 2
Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 3
Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 4
Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 5
Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
In These Times
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 1
  • Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 2
  • Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 3
  • Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 4
  • Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 5
  • Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0075597908589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
In These Times
Жанр
Jazz
Трек-лист
In These Times, The Fours, High Fives, Dream Another, Lullaby, This Place That Place, The Calling, Seventh String, So Ubuji, The Knew Untitled, The Title
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In These Times, The Fours, High Fives, Dream Another, Lullaby, This Place That Place, The Calling, Seventh String, So Ubuji, The Knew Untitled, The Title

Отзывы о товаре Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0075597908589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Makaya McCraven
Альбом (сингл)
In These Times
Жанр
Jazz
Трек-лист
In These Times, The Fours, High Fives, Dream Another, Lullaby, This Place That Place, The Calling, Seventh String, So Ubuji, The Knew Untitled, The Title
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In These Times, The Fours, High Fives, Dream Another, Lullaby, This Place That Place, The Calling, Seventh String, So Ubuji, The Knew Untitled, The Title
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Makaya McCraven - In These Times (0075597908589) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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